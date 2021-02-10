UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Евросоюз может снять санкции с сына и соратников Януковича, - журналист

Автор: РБК-Украина

В ЕС рассматривают возможность снятия санкций с сына Виктора Януковича Александра и некоторых экс-чиновников из правительства Николая Азарова.

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Популярные новости
В ОПЗЖ оценили возможность воссоединения с "Оппоблоком" 08 февраля 2021
Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов 08 февраля 2021
Украина будет снимать ограничения для привившихся от COVID, - Зеленский 08 февраля 2021
БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен 09 февраля 2021
Тимошенко - единственный кандидат в премьер-министры с конкретной программой, - эксперт 08 февраля 2021
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной 09 февраля 2021
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине 09 февраля 2021
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию 08 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
В Украине упростят процедуру регистрации места жительства: что будет 08 февраля 2021

Сообщается, что санкции могут снять с Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, бывшего первого вице-премьера и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

По словам журналиста, намерение снять санкции связано с отсутствием убедительных доказательств со стороны Украины относительно целесообразности их сохранения.

Напомним, в конце января Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрение в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году. Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрывал обороноспособность страны.

Ранее сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. Речь идет о деле о незаконном присвоении Януковичем резиденции "Межигорье".

Как известно, 24 января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Судебный приговор вступил в силу 2 октября 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Янукович
Читайте также
ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу "Межигорья"
Украину могли предупреждать о подготовке убийства Шеремета еще при Януковиче
Приговор Януковичу вступил в силу
Прогноз погоды