Евросоюз может снять санкции с сына и соратников Януковича, - журналист

В ЕС рассматривают возможность снятия санкций с сына Виктора Януковича Александра и некоторых экс-чиновников из правительства Николая Азарова.
Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк в Twitter.
Сообщается, что санкции могут снять с Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, бывшего первого вице-премьера и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника.
По словам журналиста, намерение снять санкции связано с отсутствием убедительных доказательств со стороны Украины относительно целесообразности их сохранения.
Напомним, в конце января Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрение в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году. Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрывал обороноспособность страны.
Ранее сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. Речь идет о деле о незаконном присвоении Януковичем резиденции "Межигорье".
Как известно, 24 января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Судебный приговор вступил в силу 2 октября 2020 года.