Евросоюз может снять санкции с сына и соратников Януковича, - журналист

В ЕС рассматривают возможность снятия санкций с сына Виктора Януковича Александра и некоторых экс-чиновников из правительства Николая Азарова.

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Сообщается, что санкции могут снять с Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, бывшего первого вице-премьера и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника. По словам журналиста, намерение снять санкции связано с отсутствием убедительных доказательств со стороны Украины относительно целесообразности их сохранения.