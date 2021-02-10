Євросоюз може зняти санкції з сина та соратників Януковича, - журналіст

У ЄС розглядають можливість скасування санкцій щодо сина Віктора Януковича Олександра та деяких експосадовців з уряду Миколи Азарова.

Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк у Twitter .

Повідомляється, що санкції можуть зняти з Олександра Януковича, сина колишнього президента України Віктора Януковича, колишнього першого віцепрем’єра та ексголови Національного банку України Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Нагадаємо, наприкінці січня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у зв'язку з підписанням так званих "харківських угод" в 2010 році. Цим він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підривав обороноздатність країни.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила клопотання прокурора про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича. Мова йде про справу про незаконне привласнення Януковичем резиденції "Межигір'я".

Як відомо, 24 січня 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 13 років позбавлення волі. Судовий вирок набув чинності 2 жовтня 2020 року.