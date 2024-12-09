Україна незабаром отримає 4,2 млрд євро: Рада ЄС схвалила екстрений транш

Україна незабаром отримає понад 4,2 млрд євро фінансування. Рада ЄС дала зелене світло другому траншу грантів та кредитів у рамках Програми ЄС для України, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

"Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені у Плані України для отримання коштів, які будуть виплачені з Фонду України", - йдеться у повідомленні.

Рада також наголосила на важливості виділення грошей якнайшвидше, враховуючи складну фіскальну ситуацію в Україні.

У Плані щодо України викладено наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які вона планує провести у рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

У травні 2024 року Рада дійшла висновку, що про виконання попередніх умов для отримання Україною до 50 млрд євро підтримки в рамках Українського фонду, а у серпні було виплачено перший транш ЄС на 4,2 млрд євро.

Програма Ukraine Facility

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.

З цієї суми до 32 млрд євро виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених в Українському плані, відповідно до яких виплати будуть зумовлені досягненням певних показників. Український фонд уже виплатив 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та перший внесок у розмірі майже 4,2 млрд євро, з яких 1,5 млрд євро у вигляді безповоротної фінансової підтримки та понад 2,6 млрд євро у вигляді кредитів.

З початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. До кінця року Україна планує отримати ще 4,2 млрд євро від Євросоюзу в рамках Ukraine Facility.