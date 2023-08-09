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Євросоюз розпочав підготовку санкцій проти хунти в Нігері, - Reuters

Фото: Євросоюз розпочав підготовку санкцій проти хунти в Нігері (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу почали готуватись до запровадження перших санкцій проти хунти, яка нещодавно захопила владу в Нігері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник ЄС, який займається питаннями санкцій, та один із дипломатів ЄС у коментарі виданню розповіли, що блок розпочав обговорення критеріїв для обмежень.

За словами одного з чиновників, такі критерії включатимуть "підрив демократії" в Нігері і, ймовірно, будуть узгоджені найближчим часом.

"Наступним кроком стануть санкції проти окремих членів хунти", - додав він.

Для введення санкцій потрібна згода всіх 27 країн-членів ЄС, і коли це може статися, поки що неясно.

Державний переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума взяла його в заручники та розпочала державний переворот.

Після цього керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером Нігеру.

Країни Західної Африки 31 липня пригрозили хунті вторгненням у разі, якщо вона не відпустить президента за 7 днів. Їхню умову не виконали.

За даними ЗМІ, зараз чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів.

Більш детально про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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