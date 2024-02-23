Євросоюз розблокує для Польщі 137 мільярдів євро, - голова Єврокомісії

На наступному тижні Євросоюз виділить Польщі 137 мільярдів євро. Євросоюз ухвалить рішення про виділення Польщі "заморожених" коштів до 3 березня.
Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"На наступному тижні очікуються два рішення щодо європейських фондів, які зараз заблоковано для Польщі. Вони звільнять для країни до 137 мільярдів євро. Ідеться про кошти з фондів згуртування та кошти за планом Наступне покоління ЄС", - повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Також вона зазначила, що близько 1,2 мільярда передадуть фермерам, які наразі блокують українсько-польський кордон.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кошти підуть на підтримку сільгоспвиробників, а цей день він назвав важливим, адже з перших днів перебування на посаді прем'єра його ціль полягала, зокрема, й у "відновленні верховенства права та демократичних стандартів".
Європейський союз призупиняв виділення цих коштів для Польщі через занепокоєння щодо реформ Верховного і Конституційного судів країни під час правління попереднього уряду країни.
Нагадаємо, на парламентських виборах у Польщі у жовтні 2023 року тоді правляча партія "Право і справедливість" посіла перше місце. Але в результаті владу отримала опозиція на чолі з Туском.
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