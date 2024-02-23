RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евросоюз разблокирует для Польши 137 миллиардов евро, - глава Еврокомиссии

Фото: Дональд Туск и Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На следующей неделе Евросоюз выделит Польше 137 миллиардов евро. Евросоюз примет решение о выделении Польше "замороженных" средств до 3 марта.

Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на состоявшийся в Варшаве брифинг.

"На следующей неделе ожидаются два решения по европейским фондам, которые сейчас заблокированы для Польши. Они освободят для страны до 137 миллиардов евро. Речь идет о средствах из фондов объединения и средствах по плану Следующее поколение ЕС", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также она отметила, что около 1,2 миллиарда передадут фермерам, которые блокируют украинско-польскую границу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что средства пойдут на поддержку сельхозпроизводителей, а этот день он назвал важным, ведь с первых дней пребывания в должности премьера его цель заключалась, в частности, и в "восстановлении верховенства права и демократических стандартов".

Европейский союз приостанавливал выделение этих средств для Польши из-за беспокойства по поводу реформ Верховного и Конституционного судов страны во время правления предыдущего правительства страны.

Напомним, на парламентских выборах в Польше в октябре 2023 года тогда правящая партия "Право и справедливость" заняла первое место. Но в результате власть получила оппозиция во главе с Туском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзПольша