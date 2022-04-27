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Евросоюз рассматривает отмену пошлин и квот на товары из Украины, - Bloomberg

Фото: Штаб-квартира ЕС (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Лидеры Европейского Союза рассматривают вариант с отменой всех пошлин и квот на украинский экспорт, чтобы помочь экономике Украины во время войны против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Уже на этой неделе ЕС может упразднить все пошлины и квоты на ввоз товаров из Украины. Этим шагом объединение стремится поддержать украинскую экономику.

Предложение будет включать отмену существующих пошлин и квот на сталь, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, которые пока не подпадают под действие торгового соглашения Украины и ЕС. Зона свободной торговли между сторонами временно сохранила пошлины и квоты на отдельные категории товаров. Теперь Евросоюз собрался их временно отменить.

Нововведения должны утвердить представители всех 27 стран-членов объединения и Европарламент. ЕС является самым крупным торговым партнером Украины, доля которого в торговле составляет более 40%.

К слову, Великобритания упразднила квоты и пошлины на украинские товары накануне.

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