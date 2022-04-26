Британия отменила квоты и пошлины на импорт из Украины: каких товаров это коснется

Великобритания объявила о либерализации торговли и отмене всех без исключения пошлин и квот на экспорт товаров из Украины. Благодаря такому решению Украина сможет нарастить экспорт по товарным позициям, которые традиционно завозились на британский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"В частности речь идет о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и тому подобное. Промышленные товары уже пользуются режимом беспошлинной торговли", - говорится в сообщении.

Украина также сможет гибче планировать экспортную логистику и в перспективе увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

Как отметили в пресс-службе, формализация достигнутого решения займет еще несколько дней, после чего украинские экспортеры смогут на практике воспользоваться новыми условиями торговли.

Напомним, Великобритания объявила о новых мерах по поддержке Украины, отменив все пошлины, которые подпадают под действие существующих торговых отношений между Британией и Украиной, и наложив новые санкции на правительство Путина.