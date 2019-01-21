Евросоюз расширил санкционный список по Сирии

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Таким образом, всего в санкционном списке по Сирии теперь насчитываются 270 человек и 72 компании

Европейский союз расширил санкционный список по Сирии: в него внесли одиннадцать человек и пять компаний. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Совета Евросоюза.

При этом имена граждан и названия компаний не указаны. Вместе с тем сообщается, что они участвуют в проектах, за которыми стоит сирийский режим, и таким образом получают от него выгоду и поддержку.

Таким образом, с включением новых лиц и фирм в санкционном списке оказались 270 человек и 72 компании, на которых распространяются запрет на поездки в ЕС и заморозка активов.

Напомним, в октябре 2018 года Совет Европейского союза (ЕС) утвердил новый режим санкций за применение химического оружия.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году ЕС расширил ограничительные меры против сирийского режима. В частности, в санкционный список внесли 8 высокопоставленных военных чиновников и 8 ученых, занимающихся распространением и доставкой химического оружия. Таким образом, согласно сообщению, в санкционном списке ЕС против представителей сирийского режима значились 255 человек и 67 юридических лиц.

Добавим также, в апреле 2018 года анонсировалось, что Евросоюз готов в случае необходимости рассмотреть новые санкции против Сирии в связи с применением химического оружия в Думе.