Євросоюз розширив санкційний список щодо Сирії

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Таким чином, усього у списку санкцій щодо Сирії тепер нараховуються 270 осіб і 72 компанії

Європейський союз розширив список санкцій щодо Сирії: у нього внесли одинадцять чоловік і п'ять компаній. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради Євросоюзу.

При цьому імена громадян і назви компаній не вказані. Разом з тим повідомляється, що вони беруть участь у проектах, за якими стоїть сирійський режим, і таким чином отримують від нього вигоду і підтримку.

Таким чином, із включенням нових осіб і фірм у списку санкцій виявилися 270 чоловік і 72 компанії, на яких поширюються заборона на поїздки в ЄС і заморожування активів.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Рада Європейського союзу (ЄС) затвердила новий режим санкцій за застосування хімічної зброї.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2017 році ЄС розширив обмежувальні заходи проти сирійського режиму. Зокрема, до списку санкцій внесли 8 високопоставлених військових чиновників і 8 науковців, які займаються розповсюдженням та доставкою хімічної зброї. Таким чином, згідно з повідомленням, в списку санкцій ЄС проти представників сирійського режиму значилися 255 осіб і 67 юридичних осіб.

Додамо також, в квітні 2018 року анонсувалося, що Євросоюз готовий у разі необхідності розглянути нові санкції проти Сирії у зв'язку із застосуванням хімічної зброї у Думі.