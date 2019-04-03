Евросоюз призывает все страны присоединиться к полному запрету мин

Европейский союз призывает все страны присоединиться к Международной конвенции по запрещению противопехотных мин и запретить использование, хранение, производство и распространение этого оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ЕС на сайте Службы внешних действий ЕС.

Заявление обнародовано по случаю Международного дня просвещения по минной безопасности и помощи в противоминной деятельности.

"Европейский союз уже длительное время является ключевым донором противоминных действий по всему миру... За прошедшие пять лет мы оказали помощь в противоминных мероприятиях на сумму более 250 миллионов евро в 26 странах, пораженных минами, включая Боснию и Герцеговину, Чад, Колумбию, Ирак, Лаос, Ливан, Ливию, Мьянму, Сомали, Сирию, Турцию и Украину", - указано в заявлении.

Так, в 2019 году будет отмечаться 20-летие введения в действие Конвенции по запрещению противопехотных мин, к которой уже присоединились 164 государства. С тех пор 30 стран были объявлены свободными от мин, были обезврежены более 50 миллионов мин, находившихся на складах, была на практике остановлена ​​любая торговля противопехотными минами. Такие действия имели прямой результат в виде сохранения многих тысяч человеческих жизней.

Напомним, в Украине 25 января вступил в силу закон о противоминной деятельности №2642-VIII. Закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2018-го Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине, после ряда неудачных голосований документ поддержали 242 нардепа.