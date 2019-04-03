Евросоюз призывает все страны присоединиться к полному запрету мин

В 2019 году будет отмечаться 20-летие введения в действие Конвенции по запрещению противопехотных мин
Европейский союз призывает все страны присоединиться к Международной конвенции по запрещению противопехотных мин и запретить использование, хранение, производство и распространение этого оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ЕС на сайте Службы внешних действий ЕС.
Заявление обнародовано по случаю Международного дня просвещения по минной безопасности и помощи в противоминной деятельности.
"Европейский союз уже длительное время является ключевым донором противоминных действий по всему миру... За прошедшие пять лет мы оказали помощь в противоминных мероприятиях на сумму более 250 миллионов евро в 26 странах, пораженных минами, включая Боснию и Герцеговину, Чад, Колумбию, Ирак, Лаос, Ливан, Ливию, Мьянму, Сомали, Сирию, Турцию и Украину", - указано в заявлении.
Так, в 2019 году будет отмечаться 20-летие введения в действие Конвенции по запрещению противопехотных мин, к которой уже присоединились 164 государства. С тех пор 30 стран были объявлены свободными от мин, были обезврежены более 50 миллионов мин, находившихся на складах, была на практике остановлена любая торговля противопехотными минами. Такие действия имели прямой результат в виде сохранения многих тысяч человеческих жизней.
Напомним, в Украине 25 января вступил в силу закон о противоминной деятельности №2642-VIII. Закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.
Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2018-го Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине, после ряда неудачных голосований документ поддержали 242 нардепа.