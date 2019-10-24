Евросоюз призывает немедленно освободить Асеева

Европейский союз призвал немедленно освободить журналиста Станислава Асеева, которого окупационная власть осудила на 15 лет заключения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство ЕС в Украине в Twitter.

В заявлении отмечается, что все незаконно задержанные украинские граждане должны быть освобождены.

"ЕС призывает к немедленному освобождению журналиста Станислава Асеева. Молчание независимых журналистов и свобода выражения недопустимы. Евросоюз продолжает призывать к освобождению всех незаконно задержанных заключенных в неконтролируемых государством районах Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека и Amnesty International Украина осудили "приговор" оккупантов об осуждении журналиста Станислава Асеева до 15 лет заключения.

РБК-Украина писало, что Комитет защиты журналистов (CPJ) осудил "приговор" оккупантов об осуждении журналиста Станислава Асеева до 15 лет заключения.

Напомним, 22 октября оккупанты приговорили к 15 годам тюремного заключение Асеева. Его обвинили в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности". Также в материалах дела утверждают, что Асеев передавал данные в СБУ и вербовал в соцсетях проукраински настроенных лиц для сбора и передачи сведений военного характера.