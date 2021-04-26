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Евросоюз призвал Сербию активнее присоединяться к санкциям в рамках вступления в ЕС

Новина українською → Брюссель, Понедельник 26 апреля 2021 17:28
Евросоюз призвал Сербию активнее присоединяться к санкциям в рамках вступления в ЕС Фото: глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Сербию активнее подключаться к санкционным режимам Евросоюза. По его словам, единая позиция Белграда и Брюсселя в этом вопросе – одним из элементов сближения стран.

Об этом Жозеп Боррель заявил в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что власти Сербии должны более активно подключаться к внешнеполитическим санкционным режимам Евросоюза. По его словам, это является одним из элементов сближения внешней политики Белграда и Брюсселя в рамках процесса вступления в ЕС

Боррель подчеркнул, что "вступлению Сербии в ЕС нет альтернативы". Он также отметил, что вступление в Евросоюз "должно быть главным стимулом для развития диалога" между Белградом и Приштиной.

Боррель сообщил, что ЕС готов осуществить "инвестиции на очень выгодных условиях" в железнодорожный проект, который свяжет Сербию с Северной Македонией.

Напомним, Евросовет 25 мая проведет очный саммит в Брюсселе. В повестку вошли отношения с Россией, климат и пандемия COVID-19.

Отметим, 22 апреля в Европейском Союзе заявили о готовности к "решительным действиям" в ответ на подрывные действия РФ. В частности, говорится о действиях российских спецслужб в отношении государств-членов организации.

Как писало РБК-Украина, ранее высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины.

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