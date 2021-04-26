Євросоюз закликав Сербію активніше приєднуватися до санкцій в рамках вступу в ЄС
Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель закликав Сербію активніше підключатися до режиму санкції Євросоюзу.За його словами, єдина позиція Белграда і Брюсселя в цьому питанні - одним з елементів зближення країн.
Про це Жозеп Боррель заявив в ході прес-конференції.
Він зазначив, що влада Сербії повинні більш активно підключатися до зовнішньополітичних режим санкцій Євросоюзу. За його словами, це є одним з елементів зближення зовнішньої політики Белграда і Брюсселя в рамках процесу вступу в ЄС
Боррель підкреслив, що "вступу Сербії в ЄС немає альтернативи". Він також зазначив, що вступ до Євросоюзу "має бути головним стимулом для розвитку діалогу" між Белградом і Приштиною.
Боррель повідомив, що ЄС готовий здійснити "інвестиції на дуже вигідних умовах" в залізничний проєкт, який зв'яже Сербію з Північної Македонією.
Нагадаємо, Еврорада 25 травня проведе очний саміт в Брюсселі. До порядку увійшли відносини з Росією, клімат і пандемія COVID-19.
Відзначимо, 22 квітня в Європейському Союзі заявили про готовність до "рішучих дій" у відповідь на підривні дії РФ. Зокрема, йдеться про дії російських спецслужб щодо держав-членів організації.
Як писало РБК-Україна, раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України.