Євросоюз закликав Сербію активніше приєднуватися до санкцій в рамках вступу в ЄС

Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель закликав Сербію активніше підключатися до режиму санкції Євросоюзу.За його словами, єдина позиція Белграда і Брюсселя в цьому питанні - одним з елементів зближення країн.

Про це Жозеп Боррель заявив в ході прес-конференції.

Він зазначив, що влада Сербії повинні більш активно підключатися до зовнішньополітичних режим санкцій Євросоюзу. За його словами, це є одним з елементів зближення зовнішньої політики Белграда і Брюсселя в рамках процесу вступу в ЄС

Боррель підкреслив, що "вступу Сербії в ЄС немає альтернативи". Він також зазначив, що вступ до Євросоюзу "має бути головним стимулом для розвитку діалогу" між Белградом і Приштиною.

Боррель повідомив, що ЄС готовий здійснити "інвестиції на дуже вигідних умовах" в залізничний проєкт, який зв'яже Сербію з Північної Македонією.