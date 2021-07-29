Евросоюз предостерег от посещения популярных греческих островов из-за COVID-19

После публикации обновленной карты ECDC заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас заявил, что острова Миконос и Иос находятся "в одном шаге" от введения ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

Он также отметил, что беспокойство вызывает ситуация с ростом заражений COVID-19 и на островах Закинф, Тинос, Лефкас, Санторини, Парос и Родос.

"Мы ждем, чтобы увидеть, как отреагируют (туристические - ред.) рынки", - прокомментировал изданию решение ECDC ассоциации отельеров Родоса Манолис Маркопулос.

Издание отмечает, что кластер из 13 островов включает самые популярные направления Греции для иностранных туристов - Миконос, Санторини и Родос, которые в общей сложности каждое лето посещают миллионы людей.

Греция, которая в значительной степени зависит от туризма, сделала ставку привлечение туристов на острова, где не был отмечен всплеск заболеваемости коронавирусом.

Фото: европейский регулятор не рекомендовал посещать греческие острова из-за COVID (Getty Images)