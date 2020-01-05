Парламент Ирака рассмотрит вопрос вывода американских войск

Иллюстративное фото (ABC News)

В Ираке опасаются, что страна может быть втянута в военный конфликт после убийства Сулеймани

Парламент Ирака планирует в воскресенье, 5 января, провести внеочередную сессию, на которой будет рассмотрен вопрос вывода американских войск из страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что законодатели планируют вынести на рассмотрение резолюцию, которая обязывает правительство Ирака просить США вывести свои войска.

"Нет необходимости присутствия американских сил после победы над ИГИЛ (Исламское государство). У нас есть свои вооруженные силы, которые способны защитить страну", - заявил Аммар аль-Шибли, шиитский законодатель и член парламентского юридического комитета.

Отмечается, что многие иракцы выразили протест против действий США, которые провели атаку на иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, в результате которой погиб как сам Сулеймани, так и двое мирных жителей. Среди участников протестов были и противники Сулеймани, которые опасаются, что после атаки Ирак снова может быть втянут в военный конфликт.

На данный момент около 5 тысяч американских военнослужащих остаются в Ираке, большинство из них в качестве советников.

Напомним, 3 января США провели удар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Также РБК-Украина писало, что Североатлантический альянс (НАТО) объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.