Євросоюз працює над 17 пакетом санкцій проти РФ, - Каллас

Європейський Союз вже працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії. Міністри закордонних справ сьогодні обговорили посилання військової допомоги для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас під час прессконференції ради міністрів ЄС із закордонних справ.
"Ніхто в Європі не хоче продовження війни, і ніхто не хоче продовження війни менше, ніж українці. Вони хочуть досягти миру на власній території. Саме тому ми маємо бути дійсно сильними у діях проти агресора та досягати миру через силу. Сьогодні ми ухвалили важливі рішення - 16 пакет санкцій, і продовжуємо працювати над 17 пакетом", - зазначила вона.
За її словами, міністри закордонних справ європейських країн обговорили нові ініціативи з посилення військової допомоги для України. Деталі будуть вирішуватися під час надзвичайного Європейського саміту 6 березня.
"Ми маємо поставити Україну в позицію сили. Україна має бути спроможною сказати "ні" поганій угоді" - підкреслила Каллас.
Нагадаємо, що 16 пакет санкцій проти Росії зачіпає важливі сектори російської економіки. Значний пакет з 83 пунктів, який складається з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
Кая Каллас заявила, що цей новий раунд санкцій спрямований не лише проти російського тіньового флоту, але й проти тих, хто підтримує експлуатацію небезпечних нафтових танкерів, контролерів відеоігор, які пілотують безпілотники, банків, які обходять наші санкції, і пропагандистських ЗМІ, які поширюють брехню.