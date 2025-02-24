Евросоюз работает над 17 пакетом санкций против РФ, - Каллас

"Никто в Европе не хочет продолжения войны, и никто не хочет продолжения войны меньше, чем украинцы. Они хотят достичь мира на своей территории. Именно поэтому мы должны быть действительно сильными в действиях против агрессора и достигать мира через силу. Сегодня мы приняли важные решения - 16 пакет санкций, и продолжаем работать над 17 пакетом", - отметила она.

По ее словам, министры иностранных дел европейских стран обсудили новые инициативы по усилению военной помощи для Украины. Детали будут решаться во время чрезвычайного Европейского саммита 6 марта.

"Мы должны поставить Украину в позицию силы. Украина должна быть способной сказать "нет" плохой сделке", - подчеркнула Каллас.