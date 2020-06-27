Евросоюз поможет с ликвидацией паводков на западе Украины

Европейский союз отреагировал на призыв Украины о помощи в ликвидации последствий мощных наводнений в западных областях. Для обеспечения потребностей Украины Евросоюз активировал Механизм гражданской защиты.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

На призыв украинской власти уже отреагировала Швеция, которая предложила 1,2 км барьеров от паводков, 250 шлангов и технических экспертов. Еврокомиссия предоставит картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС.

Кроме того, в постоянном контакте с Украиной находится круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС для того, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять дальнейшую помощь.

Отметим, на этой неделе западные области Украины охватили разрушительные наводнения, вызванные сильными ливнями. Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области. В регионах повреждены дороги государственного и местного значения, мосты и критическая инфраструктура.

Напомним, ранее Украина обратилась к ЕС и НАТО за помощью с ликвидацией последствий мощных наводнений в западных регионах.

Кроме того, последствия паводков будут помогать ликвидировать военнослужащие многонационального инженерного батальона "ТИСА", которых направила Венгрия.