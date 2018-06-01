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Євросоюз підготував відповідні контрзаходи на американські мита

НовиниПолітика    01.06.2018 - 16:25
Фото: прапор ЄС (РБК-Україна)
Фото: прапор ЄС (РБК-Україна)

ЄС запевняє, що дії будуть розумними, пропорційними і повністю відповідати правилам і зобов'язаннями СОТ

Євросоюз відповість на введення мит США на сталь і алюміній з Європи в рамках норм Світової організації торгівлі (СОТ) і зокрема може ввести мита на американську журавлину і віскі бурбон. Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні після зустрічі з главою Міністрства закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє AFP.

"ЄС ні з ким не воює. ЄС - це мирний проект, у тому числі в сфері торгівлі", - сказала Могеріні в Брюсселі, зазначивши, що блок підготував відповідні контрзаходи на рішення США. 

Також вона зазначила, що Європейський союз у цій ситуації повинен захищати свої інтереси і звернеться до СОТ.

"Це не означає, що Сполучені Штати не є нашими найближчими партнерами, друзями і союзниками, вони залишаються такими. Ми дуже тісно співпрацюємо з США з більшості питань - від безпеки до міжнародних зовнішньополітичних питань. І це буде продовжуватися. Але, як я сказала, Європейський союз повинен відстоювати свої інтереси. Я можу запевнити вас, що заходи Європейського союзу будуть розумними, пропорційними і повністю відповідати правилам і зобов'язаннями СОТ", - пояснила вона.

Могеріні очікує, що Китай "також буде працювати в цьому напрямку з повною енергією і рішучістю".

У березні адміністрація Трампа запровадила мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії.

Нагадаємо, що Канада у відповідь на мита США на імпорт сталі та алюмінію введе свої мита на суму до 16,6 мільярда доларів.
 

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Евросоюз, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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