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Евросоюз поддержал Рожкову и Сологуба в конфликте внутри НБУ

Киев, Четверг 15 октября 2020 11:54
Евросоюз поддержал Рожкову и Сологуба в конфликте внутри НБУ
Фото: Матти Маасикас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вслед за МВФ и США свою позицию выразил и Евросоюз

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас высказался по поводу конфликта внутри Национального банка Украины. ЕС выступает за сильный и независимый центробанк.

Об этом Маасикас написал в Twitter.

Маасикас поддержал позицию Международного валютного фонда и Соединенных Штатов, которые ранее выразили поддержку первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

"Сильный, независимый и профессионально управляемый Национальный банк имеет решающее значение для финансовой стабильности Украины, реформы банковского сектора, инвестиций, экономического развития на благо граждан Украины и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС и других международных партнеров", - отметил он.

Евросоюз поддержал Рожкову и Сологуба в конфликте внутри НБУ

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины 2 октября приняла решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что причиной выговоров и выражения недоверия Советом НБУ Рожковой и Сологубу стала их публичная позиция.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность решением Совета НБУ объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу.

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