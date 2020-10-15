Євросоюз підтримав Рожкову та Сологуба у конфлікті всередині НБУ

Фото: Матті Маасікас (Віталій Носач, РБК-Україна)

Слідом за МВФ і США свою позицію висловив і Євросоюз

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас висловився з приводу конфлікту всередині Національного банку України. ЄС виступає за сильний і незалежний центробанк.

Про це Маасикас написав Twitter.

Маасікас підтримав позицію Міжнародного валютного фонду та Сполучених Штатів, які раніше висловили підтримку першому заступнику голови НБУ Катерині Рожкової та заступнику голови Дмитру Сологубу.

"Сильний, незалежний і професійно керований Національний банк має вирішальне значення для фінансової стабільності України, реформи банківського сектора, інвестицій, економічного розвитку на благо громадян України та макрофінансової підтримки з боку ЄС та інших міжнародних партнерів", - зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України 2 жовтня ухвалила рішення оголосити догану і висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу.

Розділ НБУ Кирило Шевченко заявив, що причиною доган та висловлення недовіри Радою НБУ Рожковой і Сологубу стала їхня публічна позиція.

Сполучені Штати висловили стурбованість рішенням Ради НБУ оголосити догану і висловити недовіру Рожкової і Сологубу.