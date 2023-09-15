Євросоюз планує восени ввести санкції на алмази з РФ, - Soir
Країни-члени Європейського союзу планують ввести заборону на імпорт російських алмазів у жовтні або листопаді. План механізму, що розробляється, торкнеться Антверпена в Бельгії, що вважається головним світовим центом торгівлі цим дорогоцінним камінням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.
За словами джерела видання в уряді Бельгії, очікується, що цієї осені буде оголошено про введення санкцій на російські алмази.
Відповідно до механізму заборони, що розробляється, обмеження почнуть діяти в кілька етапів:
- для необроблених алмазів з 1 січня 2024 року,
- на оброблені діаманти обмеження вводитимуть пізніше та поетапно.
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G7 готує санкції на російські алмази
Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази в найближчі два-три тижні. А заборона набере сили у січні.
Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон.
Зазначимо, що хоча Бельгія не є членом "Великої сімки", але раніше Брюссель заявив про те, що підтримає заборону, якщо G7 зможе знайти ефективний механізм.
План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів або діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи Об'єднаних Арабських Еміратах.
Нагадаємо, Бельгія запропонувала ввести систему, яка дозволить відстежувати російські алмази та ускладнить процес перемаркування дорогоцінного каміння в третіх країнах.
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