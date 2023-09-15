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Євросоюз планує восени ввести санкції на алмази з РФ, - Soir

П'ятниця 15 вересня 2023 23:48
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Євросоюз планує восени ввести санкції на алмази з РФ, - Soir Ілюстративне фото: ЄС планує запровадити санкції на російські алмази (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Країни-члени Європейського союзу планують ввести заборону на імпорт російських алмазів у жовтні або листопаді. План механізму, що розробляється, торкнеться Антверпена в Бельгії, що вважається головним світовим центом торгівлі цим дорогоцінним камінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

За словами джерела видання в уряді Бельгії, очікується, що цієї осені буде оголошено про введення санкцій на російські алмази.

Відповідно до механізму заборони, що розробляється, обмеження почнуть діяти в кілька етапів:

  • для необроблених алмазів з 1 січня 2024 року,
  • на оброблені діаманти обмеження вводитимуть пізніше та поетапно.

  • G7 готує санкції на російські алмази

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази в найближчі два-три тижні. А заборона набере сили у січні.

Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон.

Зазначимо, що хоча Бельгія не є членом "Великої сімки", але раніше Брюссель заявив про те, що підтримає заборону, якщо G7 зможе знайти ефективний механізм.

План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів або діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, Бельгія запропонувала ввести систему, яка дозволить відстежувати російські алмази та ускладнить процес перемаркування дорогоцінного каміння в третіх країнах.

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