Євросоюз планує восени ввести санкції на алмази з РФ, - Soir

Країни-члени Європейського союзу планують ввести заборону на імпорт російських алмазів у жовтні або листопаді. План механізму, що розробляється, торкнеться Антверпена в Бельгії, що вважається головним світовим центом торгівлі цим дорогоцінним камінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir .

За словами джерела видання в уряді Бельгії, очікується, що цієї осені буде оголошено про введення санкцій на російські алмази.

Відповідно до механізму заборони, що розробляється, обмеження почнуть діяти в кілька етапів:

для необроблених алмазів з 1 січня 2024 року,

на оброблені діаманти обмеження вводитимуть пізніше та поетапно.

G7 готує санкції на російські алмази

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази в найближчі два-три тижні. А заборона набере сили у січні.

Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон.

Зазначимо, що хоча Бельгія не є членом "Великої сімки", але раніше Брюссель заявив про те, що підтримає заборону, якщо G7 зможе знайти ефективний механізм.

План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів або діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, Бельгія запропонувала ввести систему, яка дозволить відстежувати російські алмази та ускладнить процес перемаркування дорогоцінного каміння в третіх країнах.