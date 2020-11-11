Евросоюз планирует встречу с Байденом до его инаугурации

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что пригласит избранного президента США Джо Байдена для участия в видеоконференции с главами государств и правительств ЕС. Это может произойти до его инаугурации 20 января.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, такое приглашение может показаться несколько преждевременным, учитывая, что президент США Дональд Трамп отказался признавать поражение. Кроме того, окончательные результаты выборов еще не подтверждены в ключевых штатах.

Отмечается, что готовность Мишеля отложить формальности отражает, насколько в Европейском союзе рады победе Байдена. Большинство европейских лидеров считают, что с ним удастся восстановить трансатлантические отношения, которые пострадали в годы правления Трампа.

Эти видеоконференции будут проводиться перед официальным саммитом Европейского совета в Брюсселе в декабре. Сообщение о запланированном приглашение Байдена появилось после того, как Байден провел первый раунд телефонных переговоров с европейскими лидерами.

Напомним, Байден во время телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил готовность помогать Украине.

Также Байден планирует выдать исполнительные указы, которые отменяют ряд распоряжений Дональда Трампа.