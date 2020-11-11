ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Євросоюз планує зустріч з Байденом до його інавгурації

Середа 11 листопада 2020 11:28
Євросоюз планує зустріч з Байденом до його інавгурації
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрій Козловський

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що запросить обраного президента США Джо Байдена для участі у відеоконференції з главами держав і урядів ЄС. Це може статися до його інавгурації 20 січня.

Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, таке запрошення може здатися дещо передчасним, враховуючи, що президент США Дональд Трамп відмовився визнавати поразку. Крім того, остаточні результати виборів ще не підтверджені в ключових штатах.

Зазначається, що готовність Мішеля відкласти формальності відображає, наскільки в Європейському союзі втішені перемогою Байдена. Більшість європейських лідерів вважають, що з ним вдасться відновити трансатлантичні відносини, які постраждали в роки правління Трампа.

Ці відеоконференції будуть проводитися перед офіційним самітом Європейської ради в Брюсселі в грудні. Повідомлення про заплановане запрошення Байдена з’явилось після того, як Байден провів перший раунд телефонних переговорів з європейськими лідерами.

Нагадаємо, Байден під час телефонних розмов із прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив готовність допомагати Україні.

Також Байден планує видати виконавчі укази, які скасовують низку розпоряджень Дональда Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Джозеф Байден

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся