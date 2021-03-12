Евросоюз планирует признавать "паспорта вакцинации" только для утвержденных в ЕС вакцин
В Евросоюзе планируют признавать "паспорта вакцинации" только в случае прививки теми вакцинами, которые утвердил регулятор ЕС. Такое решение должно упростить свободное передвижение в пределах блока.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники.
Как сообщается, еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс пояснил, что страны-члены могут по собственному решению вакцинировать свое население другими вакцинами. Однако в таком случае они не смогут претендовать на паспорт вакцинации как пропуск для свободных поездок. Это связано с тем, что ЕС не может быть уверен в качестве этих вакцин.
Рейндерс также добавил, что для Еврокомиссии главными вызовами относительно будущих паспортов вакцинации остается защита данных и вопрос дискриминации, поскольку не все люди смогут получить доступ к вакцинам.
Отмечается, что применение "зеленых сертификатов" планируется исключительно до конца пандемии коронавируса.
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. Еврокомиссия уже одобрила ее применения на территории ЕС.
Кроме нее в ЕС утверждены еще три вакцины: Pfizer/BioNtech, AstraZeneca и Moderna.
Также ранее президент Евросовета Шарль Мишель резко высказался о поставках вакцин от коронавируса Россией и Китаем. Он считает, что они используют эти поставки для пропаганды.