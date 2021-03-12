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Евросоюз планирует признавать "паспорта вакцинации" только для утвержденных в ЕС вакцин

Новина українською → Брюссель, Пятница 12 марта 2021 20:48
Евросоюз планирует признавать "паспорта вакцинации" только для утвержденных в ЕС вакцин Фото: сертификат вакцинации (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Евросоюзе планируют признавать "паспорта вакцинации" только в случае прививки теми вакцинами, которые утвердил регулятор ЕС. Такое решение должно упростить свободное передвижение в пределах блока.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс пояснил, что страны-члены могут по собственному решению вакцинировать свое население другими вакцинами. Однако в таком случае они не смогут претендовать на паспорт вакцинации как пропуск для свободных поездок. Это связано с тем, что ЕС не может быть уверен в качестве этих вакцин.

Рейндерс также добавил, что для Еврокомиссии главными вызовами относительно будущих паспортов вакцинации остается защита данных и вопрос дискриминации, поскольку не все люди смогут получить доступ к вакцинам.

Отмечается, что применение "зеленых сертификатов" планируется исключительно до конца пандемии коронавируса.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. Еврокомиссия уже одобрила ее применения на территории ЕС.

Кроме нее в ЕС утверждены еще три вакцины: Pfizer/BioNtech, AstraZeneca и Moderna.

Также ранее президент Евросовета Шарль Мишель резко высказался о поставках вакцин от коронавируса Россией и Китаем. Он считает, что они используют эти поставки для пропаганды.

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