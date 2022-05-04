Евросоюз планирует предоставить Молдове военную поддержку, - Мишель

"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 миллионов евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержанию мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование”, - рассказал глава Евросовета.

Позже в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы подчеркнули, что ЕС не планирует предоставлять им летальное оружие в рамках военной поддержки.

“В области обороны Молдова получает помощь от ЕС через Европейский фонд мира (European Pace Facility). На ближайшее время определено шесть областей интересов: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации”, - уточнили в ведомстве.