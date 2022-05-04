Євросоюз планує надати Молдові військову підтримку, - Мішель

"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 мільйонів євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання”, - розповів голова ЄР.

Пізніше у Міністерстві закордонних справ та євроінтеграції Молдови наголосили, що ЄС не планує надавати їм летальну зброю у рамках військової підтримки.

“У галузі оборони Молдова отримує допомогу від ЄС через Європейський фонд миру (European Pace Facility). Найближчим часом визначено шість сфер інтересів: військова логістика, мобільність, командування та управління, кіберзахист, моніторинг ситуації та тактичні комунікації”, - підкреслили у відомстві.