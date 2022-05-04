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Євросоюз планує надати Молдові військову підтримку, - Мішель

Фото: президент Європейської ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз планує допомогти Молдові у зміцненні її військової сили на тлі небезпеки, що походить від РФ. Голова Європейської ради Шарль Мішель озвучив цей намір під час зустрічі із президентом Молдови Майєю Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 мільйонів євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання”, - розповів голова ЄР.

Пізніше у Міністерстві закордонних справ та євроінтеграції Молдови наголосили, що ЄС не планує надавати їм летальну зброю у рамках військової підтримки.

“У галузі оборони Молдова отримує допомогу від ЄС через Європейський фонд миру (European Pace Facility). Найближчим часом визначено шість сфер інтересів: військова логістика, мобільність, командування та управління, кіберзахист, моніторинг ситуації та тактичні комунікації”, - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Росія не зупинитись на Україні та Молдові слід готуватися до нападу.

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