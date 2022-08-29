Євросоюз планує організувати навчальну місію для українських солдатів, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією видання, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонує країнам ЄС нову ініціативу з навчання українських військових на цьому тижні. Вже створено відповідний документ. Його повинні розглянути глави оборонних відомств країн Євросоюзу в ході зустрічі в Празі, яка відбудеться сьогодні, 29 серпня.

У Bloomberg відзначають, що зараз ЗСУ потребують підготовки саперів, снайперів і офіцерів. Саме цим питанням може зайнятися навчальна місія ЄС.

Також нова ініціатива передбачає, що підготовка українських військових тимчасово буде проходить на території однієї з країн Євросоюзу, але "в кінцевому підсумку місія може бути розгорнута в Україні, коли дозволять умови і за рішенням держав-членів".

Дозвіл однієї з сусідніх з Україною країн ЄС розмістити місію на її території міг би прискорити розгортання і полегшити логістику. Також місія може бути профінансована за допомогою Європейського фонду миру.

У виданні додали, що одна держава ЄС вже висловила стурбованість такою ініціативою щодо підготовки українських військових через "можливу ескалацію напруженості у відносинах з Росією".

Зазначимо, що схожі навчальні місії ЄС вже організував у Центральноафриканській Республіці, Мозамбіку та Малі.