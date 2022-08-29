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Євросоюз планує організувати навчальну місію для українських солдатів, - Bloomberg

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Понеділок 29 серпня 2022 18:52
Євросоюз планує організувати навчальну місію для українських солдатів, - Bloomberg Фото: Євросоюз планує організувати навчальну місію для українських солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз може запропонувати Збройним силам України підготовку солдатів в рамках нової військово-навчальної місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонує країнам ЄС нову ініціативу з навчання українських військових на цьому тижні. Вже створено відповідний документ. Його повинні розглянути глави оборонних відомств країн Євросоюзу в ході зустрічі в Празі, яка відбудеться сьогодні, 29 серпня.

У Bloomberg відзначають, що зараз ЗСУ потребують підготовки саперів, снайперів і офіцерів. Саме цим питанням може зайнятися навчальна місія ЄС.

Також нова ініціатива передбачає, що підготовка українських військових тимчасово буде проходить на території однієї з країн Євросоюзу, але "в кінцевому підсумку місія може бути розгорнута в Україні, коли дозволять умови і за рішенням держав-членів".

Дозвіл однієї з сусідніх з Україною країн ЄС розмістити місію на її території міг би прискорити розгортання і полегшити логістику. Також місія може бути профінансована за допомогою Європейського фонду миру.

У виданні додали, що одна держава ЄС вже висловила стурбованість такою ініціативою щодо підготовки українських військових через "можливу ескалацію напруженості у відносинах з Росією".

Зазначимо, що схожі навчальні місії ЄС вже організував у Центральноафриканській Республіці, Мозамбіку та Малі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща незабаром може почати навчання українських військових. В першу чергу, мова йде про саперів, які могли б очистити звільнені території країни від мін і снарядів.

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