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Евросоюз отложил "стратегическую дискуссию" по России до следующего саммита

Автор: Артур Родивилов

Обсуждение новой стратегии Европейского союза в отношении России отложено до следующей очной встречи глав государств объединения. Из-за пандемии коронавируса саммит лидеров ЕС, который пройдет 25-26 марта, состоится онлайн.

Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель, его письмо опубликовано на сайте ЕС.

Телефонный разговор председателя ЕС Шарля Мишеля с российским президентом Владимиром Путиным состоялся 22 марта. В ходе разговора Мишель заявил о серьезных разногласиях между сторонами.

"Что касается России, то я предлагаю проинформировать лидеров о результатах моих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече (очный саммит ЕС запланирован на конец июня в Брюсселе - ред.)", - говорится в письме.

Напомним, на видеоконференцию был приглашен президент США Джо Байден. Основной темой саммита станет пандемия коронавируса в Европе.

В недавнем документе Министерства обороны Великобритании говорится, что Российская Федерация продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности в Европе. В частности, с военной точки зрения.

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