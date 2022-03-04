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Евросоюз может отключить от SWIFT новые банки России

Автор: Антон Федорцив

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель допустил расширение перечня российских банков, которые не смогут пользоваться системой SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter корреспондента BBC в Брюсселе.

Еврочиновник признал, что страны-члены рассматривают вариант с расширением перечня подсанкционных финучреждений. Однако пока дополнительные решения не приняты.

Технические органы ЕС пока анализируют целесообразность такого шага. "Посмотрим", – коротко резюмировал Боррель.

С 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT будет отключено 7 российских банков. В этот список попали ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

К слову, ранее Швейцария решила заморозить активы россиян и в криптовалюте.

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