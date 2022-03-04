Евросоюз может отключить от SWIFT новые банки России

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель допустил расширение перечня российских банков, которые не смогут пользоваться системой SWIFT.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter корреспондента BBC в Брюсселе.
Еврочиновник признал, что страны-члены рассматривают вариант с расширением перечня подсанкционных финучреждений. Однако пока дополнительные решения не приняты.
Технические органы ЕС пока анализируют целесообразность такого шага. "Посмотрим", – коротко резюмировал Боррель.
С 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT будет отключено 7 российских банков. В этот список попали ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
К слову, ранее Швейцария решила заморозить активы россиян и в криптовалюте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.