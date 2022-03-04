Євросоюз може відключити від SWIFT нові банки Росії

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель припустив розширення переліку російських банків, які не зможуть користуватися системою SWIFT.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter кореспондента BBC в Брюсселі.
Єврочиновник визнав, що країни-члени розглядають варіант із розширенням переліку підсанкційних фінустанов. Однак, наразі додаткові рішення не ухвалені.
Технічні органи ЄС поки аналізують доцільність такого кроку. "Подивимося", – коротко резюмував Боррель.
Із 12 березня від системи міжбанківських платежів SWIFT відключать 7 російських банків. До цього списку потрапили ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЭБ.РФ.
До слова, раніше Швейцарія вирішила заморозити активи росіян і в криптовалюті.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.