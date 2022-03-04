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Євросоюз може відключити від SWIFT нові банки Росії

Автор: Антон Федорців

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель припустив розширення переліку російських банків, які не зможуть користуватися системою SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter кореспондента BBC в Брюсселі.

Єврочиновник визнав, що країни-члени розглядають варіант із розширенням переліку підсанкційних фінустанов. Однак, наразі додаткові рішення не ухвалені.

Технічні органи ЄС поки аналізують доцільність такого кроку. "Подивимося", – коротко резюмував Боррель.

Із 12 березня від системи міжбанківських платежів SWIFT відключать 7 російських банків. До цього списку потрапили ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЭБ.РФ.

До слова, раніше Швейцарія вирішила заморозити активи росіян і в криптовалюті.

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