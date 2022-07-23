UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евросоюз осудил решение РФ расширить список "недружественных стран"

Фото: глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз осуждает решение России добавить Грецию, Данию, Хорватию, Словакию и Словению в список так называемых "недружественных стран".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Россию призывают отозвать подобные списки, так как это еще больше усложняет отношения и может привести к эскалации. Также перечень "недружественных стран" РФ противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Боррель в очередной раз призвал Кремль прекратить вооруженную агрессию против Украины.

"ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и полностью придерживаться Венской конвенции. ЕС продолжает призывать Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и все другие нарушения международного права, включая нарушение ее собственных международных обязательств", - говорится в заявлении.

Напомним, что Россия недавно расширила свой список "недружественных стран" и включила в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюз