Евросоюз осудил решение РФ расширить список "недружественных стран"

Европейский союз осуждает решение России добавить Грецию, Данию, Хорватию, Словакию и Словению в список так называемых "недружественных стран".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Россию призывают отозвать подобные списки, так как это еще больше усложняет отношения и может привести к эскалации. Также перечень "недружественных стран" РФ противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Боррель в очередной раз призвал Кремль прекратить вооруженную агрессию против Украины.

"ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и полностью придерживаться Венской конвенции. ЕС продолжает призывать Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и все другие нарушения международного права, включая нарушение ее собственных международных обязательств", - говорится в заявлении.