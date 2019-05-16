Евросоюз оштрафовал пять банков на миллиард евро

Европейская комиссия оштрафовала на миллиард евро пять крупных банков, трейдеры которых сговаривались об установлении курсов валют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что общая сумма штрафа, наложенного на британские Barclays и Royal Bank of Scotland, американские Citigroup и JPMorgan, а также японский MUFG Bank, составляет 1,07 млрд евро.

По данным Еврокомиссии, трейдеры этих банков в 2007-2013 годах сговаривались об установлении курсов валют. При этом они сообщали о своих намерениях относительно торговли и обменивались информацией и координировали действия в профессиональных электронных чатах. Еврокомиссия зафиксировала два таких картельных заговора.

Швейцарский банк UBS ни был оштрафован, поскольку сообщил регулятору о заговорах. Банки согласились на мировое соглашение, что уменьшило размер штрафов для них на 10%.

Напомним, ранее Еврокомиссия оштрафовала компанию MasterCard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.