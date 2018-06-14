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Евросоюз одобрил введение 25% пошлин на экспортные товары США

НовостиПолитика    14.06.2018 - 19:27
Фото: ЕС (twitter.com/EU_Commission)
Фото: ЕС (twitter.com/EU_Commission)

Страны Евросоюза единогласно поддержали контрмеры против решения США на введение пошлин на сталь и алюминий 

Страны Евросоюза в четверг, 14 июня, единогласно одобрили введение импортных пошлин в размеме 25% как контрмеры против решения Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщают источники в ЕС, передает Reuters.

Отмечается, что страны Евросоюза единогласно поддержали контрмеры против решения США на введение пошлин на сталь и алюминий из ЕС.

Имеются ввиду введение импортных пошлин на американскую продукцию на сумму 2,8 млрд эвро (или 3,3 млрд долларов).

Решение стран ЕС должна поддержать Еврокомиссия, тогда решение вступит в силу. Следующее заседание Еврокомиссии запланировано на 20 июня. В случае поддержания решения контрмеры ЭС против США будут быть введены в конце июня-начале июля.

Ранее Еврокомиссия предложила установить пошлины  в размере 25% на американские товары, такие как апельсиновый сок, бурбон, джинсы, мотоциклы. Часть сборов с некоторых из товаров увеличат на 10%, на некоторые из них будут действовать пошлины 50%.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европейский союз к жесткой реакции на пересечение Соединенными Штатами Америки "красных линий".

Также канцлер Германии Ангела Меркель поддержала решение ЕС ответить на пошлины США.

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Теги публикации: Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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