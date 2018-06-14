Євросоюз схвалив введення імпортних мит проти США

Країни Євросоюзу одноголосно підтримали контрзаходи проти рішення США на введення мит на сталь і алюміній

Країни Євросоюзу в четвер, 14 червня, одноголосно схвалили введення імпортних мит у якості контрзаходів проти рішення Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляють джерела в ЄС, передає Reuters.

Наголошується, що країни Євросоюзу одноголосно підтримали контрзаходи проти рішення США на введення мит на сталь і алюміній з ЄС.

Є через введення імпортних мит на американську продукцію на суму 2,8 млрд євро (або 3,3 млрд доларів).

Рішення країн ЄС повинна підтримати Єврокомісія, тоді рішення набуде чинності. Наступне засідання Єврокомісії заплановано на 20 червня. У разі підтримки рішення контрзаходи ЕС проти США будуть введені в кінці червня-початку липня.

Раніше Єврокомісія запропонувала встановити мита в розмірі 25% на американські товари, такі як апельсиновий сік, бурбон, джинси, мотоцикли. Частину зборів з деяких з товарів збільшать на 10%, на деякі з них будуть діяти мита 50%.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав Європейський союз до жорсткої реакції на перетин Сполученими Штатами Америки "червоних ліній".

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала рішення ЄС відповісти на мита США.