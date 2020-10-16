Евросоюз обеспокоен неотведенным боевиками вооружением на Донбассе

Евросоюз обеспокоен обнаружением на неподконтрольных правительству районах Донбасса вооружения, размещенного с нарушением линий отвода. В ЕС призвали стороны соблюдать свои обязательства по прекращению огня и воздерживаться от действий, которые могут поставить его под угрозу.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ".

ЕС приветствует очередной неделю относительного спокойствия на линии соприкосновения. Отчеты СММ подтверждают, что режим всеобъемлющего и неограниченного прекращения огня в основном соблюдается, а количество нарушений остается на беспрецедентно низком уровне.

"Дополнительные меры не в полном объеме соблюдаются сторонами, и надлежащий механизм координации для адекватной реакции на возможную эскалацию все еще отсутствует. Поэтому мы повторяем наш призыв к России вернуться к Общему центру по контролю и координации", - отмечается в заявлении.

СММ ОБСЕ на протяжении последних двух недель обнаружила на оккупированном Донбассе 94 единиц тяжелого вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, и еще 349 единиц такого вооружения, размещенного вне определенных мест хранения.

На Донбассе с 21 сентября по 4 октября СММ ОБСЕ зафиксировала 429 нарушений режима прекращения огня.