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Євросоюз стурбований розміщенням озброєння бойовиків на Донбасі

Автор: Артур Родивилов

Євросоюз стурбований виявленням на непідконтрольних уряду районах Донбасу озброєння, розміщеного з порушенням ліній відводу. У ЄС закликали сторони дотримувати свої зобов'язання щодо припинення вогню і утримуватися від дій, які можуть поставити його під загрозу.

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Про це йдеться в заяві Євросоюзу на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає "Укрінформ".

ЄС вітає тиждень відносного спокою на лінії зіткнення. Звіти СММ підтверджують, що режим всеохоплюючого і необмеженого припинення вогню в основному дотримується, а кількість порушень залишається на безпрецедентно низькому рівні.

"Додаткові заходи не в повному обсязі дотримуються сторонами, і належний механізм координації для адекватної реакції на можливу ескалацію все ще відсутній. Тому ми повторюємо наш заклик до Росії повернутися до Спільного центру з контролю і координації", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, СММ ОБСЄ протягом останніх двох тижнів виявила на окупованому Донбасі 94 одиниць важкого озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення, та ще 349 одиниць такого озброєння, розміщених поза певних місць зберігання.

На Донбасі з 21 вересня по 4 жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала 429 порушень режиму припинення вогню.

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