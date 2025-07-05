Євросоюз наступного тижня запропонує санкції проти Ізраїлю, - Euractiv

Європейський Союз наступного тижня представить країнам-членам варіанти санкцій проти Ізраїлю. Обмеження планують запровадити через порушення прав людини в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
За словами поінформованих посадовців, очікується, що дипломатична служба ЄС наступної середи, 9 липня, представить послам документ з варіантами та можливими заходами.
Обмеження можуть включати повне або часткове призупинення дії угоди між ЄС та Ізраїлем, санкції проти міністрів уряду Біньяміна Нетаньягу і військовослужбовців, торговельні заходи, ембарго на постачання зброї або призупинення наукової співпраці.
Міністри закордонних справ ЄС планують обговорити документ з варіантами на зустрічі 15 липня в Брюсселі - це останній перед літніми канікулами. Як зазначається, цей же день також слугує неофіційним терміном для Ізраїлю, щоб продемонструвати покращення гуманітарної ситуації в Газі.
Euractiv також зазначає, що глибокі розбіжності в ЄС можуть завадити ухваленню санкцій проти Ізраїлю.
Нагадаємо, що збройне протистояння в Секторі Газа триває з жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. У січні 2025 року сторони домовилися припинити вогонь і розпочали обмін заручниками, проте досягти повного перемир'я не вдалося.
У травня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала операцію під назвою "Колісниця Гідеона", щоб взяти Сектор Газа під контроль. Проте ЄС та США виступають проти продовження бойових дій.
Днями президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на припинення вогню у Секторі Газа на 60 днів.
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