Євросоюз наступного тижня запропонує санкції проти Ізраїлю, - Euractiv

За словами поінформованих посадовців, очікується, що дипломатична служба ЄС наступної середи, 9 липня, представить послам документ з варіантами та можливими заходами.

Обмеження можуть включати повне або часткове призупинення дії угоди між ЄС та Ізраїлем, санкції проти міністрів уряду Біньяміна Нетаньягу і військовослужбовців, торговельні заходи, ембарго на постачання зброї або призупинення наукової співпраці.

Міністри закордонних справ ЄС планують обговорити документ з варіантами на зустрічі 15 липня в Брюсселі - це останній перед літніми канікулами. Як зазначається, цей же день також слугує неофіційним терміном для Ізраїлю, щоб продемонструвати покращення гуманітарної ситуації в Газі.

Euractiv також зазначає, що глибокі розбіжності в ЄС можуть завадити ухваленню санкцій проти Ізраїлю.