Євросоюз може визнати іранський КВІР терористичною організацією, - Бербок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America .

Заява німецького міністра закордонних справ Анналени Бербок прозвучала після того, як очільник КВІР попередив протестувальників в Ірані, що субота буде останнім днем, коли вони зможуть вийти на вулиці. Тим самим він зауважив, що сили безпеки можуть посилити і без того жорсткі репресії проти учасників масштабних протестів.

"Я чітко дала зрозуміти цією заявою, що ми впровадимо в дію новий пакет санкцій, а також вивчатимемо, чи можемо ми внести КВІР до списку терористичних організацій", – сказала Бербок.

Бербок також заявила, що переговори про угоди з ядерної програми Ірану між Тегераном і Заходом наразі не проводяться.