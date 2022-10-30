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Євросоюз може визнати іранський КВІР терористичною організацією, - Бербок

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Іран, Неділя 30 жовтня 2022 22:56
Євросоюз може визнати іранський КВІР терористичною організацією, - Бербок Фото: міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок разом з ЄС шукають шляхи визнання КІРС терористами (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Німеччина та Євросоюз обговорюють можливість визнати іранський Корпус вартових ісламської революції терористичної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America.

Заява німецького міністра закордонних справ Анналени Бербок прозвучала після того, як очільник КВІР попередив протестувальників в Ірані, що субота буде останнім днем, коли вони зможуть вийти на вулиці. Тим самим він зауважив, що сили безпеки можуть посилити і без того жорсткі репресії проти учасників масштабних протестів.

"Я чітко дала зрозуміти цією заявою, що ми впровадимо в дію новий пакет санкцій, а також вивчатимемо, чи можемо ми внести КВІР до списку терористичних організацій", – сказала Бербок.

Бербок також заявила, що переговори про угоди з ядерної програми Ірану між Тегераном і Заходом наразі не проводяться.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки незабаром привернуть увагу Ради безпеки ООН до протестів в Ірані, що спричинені смертю дівчини, яка була жорстоко затримана поліцією. Вони шукатимуть шляхи сприяння надійним незалежним розслідуванням порушень прав людини в Ірані.

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