Евросоюз может признать иранский КСИР террористической организацией, - Бербок
Германия и Евросоюз обсуждают возможность признать иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America.
Заявление немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок прозвучало после того, как глава КСИР предупредил протестующих в Иране, что суббота будет последним днем, когда они смогут выйти на улицы. Тем самым он отметил, что силы безопасности могут ужесточить и без того жесткие репрессии против участников масштабных протестов.
"Я четко дала понять этим заявлением, что мы внедрим новый пакет санкций, а также будем изучать, можем ли мы внести КСИР в список террористических организаций", - сказала Бербок.
Бербок также заявила, что переговоры о соглашениях по ядерной программе Ирана между Тегераном и Западом пока не проводятся.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки на следующей неделе привлекут внимание Совбеза ООН к протестам в Иране, вызванным смертью девушки, которая была жестоко задержана полицией. Они будут искать способы содействия надежным независимым расследованиям нарушений прав человека в Иране.
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