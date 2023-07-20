Євросоюз може перенести навчальні місії для ЗСУ на територію України, - ЗМІ

Видання цитує документ з пропозиціями Борреля, яке опинилося у розпорядженні агентства DPA. Голова європейської дипломатії до зустрічі міністрів країн ЄС підготував перелік пропозицій щодо військової підтримки України.

Боррель, за даними ЗМІ, запропонував розширити програму навчання українських військових. ЄС може розглянути питання про поступове перенесення навчальних місій з країн Європи до України. Проте, ймовірно, це станеться лише після закінчення війни.

Також Боррель рекомендує виділити додаткові кошти на постачання озброєння та техніки для України. Він хоче, аби ЄС приєднався до фінансування постачань сучасних винищувачів.

Крім того, серед пропозицій - розширення тренувальних місій для ЗСУ. На першому етапі планувалося навчання для 30 тисяч військових, з яких 25 вже пройшли програму.

"Нові кількісні та якісні цілі навчання мають бути визначені найближчим часом", - йдеться у документі.

Боррель також хоче, аби ЄС посилив співпрацю з Україною у сфері виробництва зброї та обміні розвідінформацією.

Допомога ЄС для України

Нагадаємо, Європейський союз від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну. Країни ЄС надали та продовжують надавати військову допомогу, ввели 11 пакетів санкцій проти Росії.

Також ЄС підтримує економічну стабільність України, зокрема виділив вже декілька пакетів макрофінансової допомоги.

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