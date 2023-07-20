Евросоюз может перенести обучающие миссии для ВСУ на территорию Украины, - СМИ

Издание цитирует документ с предложениями Борреля, оказавшимся в распоряжении агентства DPA. Глава европейской дипломатии ко встрече министров стран ЕС подготовил перечень предложений по военной поддержке Украины.

Боррель, по данным СМИ, предложил расширить программу обучения украинских военных. ЕС может рассмотреть вопрос о постепенном переносе обучающих миссий из стран Европы в Украину. Однако, вероятно, это произойдет только после войны.

Также Боррель рекомендует выделить дополнительные средства на поставку вооружения и техники для Украины. Он хочет, чтобы ЕС присоединился к финансированию поставок современных истребителей.

Кроме того, среди предложений - расширение тренировочных миссий для ВСУ. На первом этапе планировалось обучение для 30 тысяч военных, из которых 25 уже прошли программу.

"Новые количественные и качественные цели обучения должны быть определены в ближайшее время", - говорится в документе.

Боррель также хочет, чтобы ЕС усилил сотрудничество с Украиной в сфере производства оружия и обмене развединформацией.

Помощь ЕС для Украины

Напомним, Европейский союз с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину. Страны ЕС предоставили и продолжают оказывать военную помощь, ввели 11 пакетов санкций против России.

Также ЕС поддерживает экономическую стабильность Украины, в частности, выделил уже несколько пакетов макрофинансовой помощи.

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