Євросоюз може надіслати військових радників до України: що відомо

Європейський союз розглядає можливість відправки "військових радників" в Україну. Вони можуть організувати військові навчання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла речниця Єврокомісії Анітта Гіппер на брифінгу 16 квітня у Брюсселі.

За її словами, питання відправки військових з держав Євросоюзу обговорювали на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі і понеділок, 14 квітня.

"Дійсно, це питання обговорюється, але головне тут – підтримати Україну та максимально зміцнити її. Також тривають обговорення щодо адаптації до місії, але наразі я не можу поділитися додатковою інформацією", - заявила Гіппер.

Однак чи буде розгорнуто тренувальну місію ЄС на території України після встановлення перемир’я у війні Росії проти України, чи це можливо під час триваючих військових дій речниця не відповіла.

Миротворці в Україні

Нагадаємо, що за словами командувача сухопутними військами Данії генерал-майора Петера Бойсена, його країна планує відправити в Україну своїх військових. Однак це буде не миротворча місія. Данські солдати прибудуть для навчання.

Зауважимо, що наразі у Європі тривають дискусії щодо відправки миротворців в Україну під час можливого перемир'я з Російською Федерацією. На тлі цього Велика Британія та Франція ініціювали створення "Коаліції рішучих", мета якої зібрати готові до відправки військових в Україну країни. А також надати іншу допомогу для забезпечення миру.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон запропонував після закінчення війни направити в Україну так звані "сили стримування".