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Євросоюз у майбутньому погодиться заборонити імпорт СПГ із Росії, - Іспанія

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Вівторок 16 травня 2023 22:05
Євросоюз у майбутньому погодиться заборонити імпорт СПГ із Росії, - Іспанія Фото: Міністр екологічного переходу Іспанії Тереза Рібера (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Країни Європейського союзу рано чи пізно погодяться заборонити імпорт зрідженого природного газу ЗПГ із Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра екологічного переходу Іспанії Терези Рібери, яку приводить Reuters.

"Це станеться швидше раніше, ніж пізніше", - сказала міністр, коли її запитали, чи виявить ЄС політичну волю для заборони імпорту російського ЗПГ.

Reuters пише, що в умовах заборони на імпорт російської нафти та нафтопродуктів та різкого скорочення потоку російського газу трубопроводами імпорт російського ЗПГ знаходиться в центрі уваги.

У березні країни ЄС погодилися шукати юридичний варіант, щоб заборонити російським компаніям постачати ЗПГ у блок. У березні Рібера направила листа імпортерам ЗПГ та великим операторам в Іспанії з проханням не підписувати нові контракти на купівлю російського зрідженого газу після закінчення терміну дії існуючих контрактів.

"Якщо ми хочемо бути послідовними, нам слід сказати, що ми більше не збираємося купувати російський ЗПГ. У майбутньому це рішення про заборону імпорту ЗПГ із РФ буде все простіше прийняти", - додала міністр.

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон раніше заявляла, що країни та компанії Європейського союзу не повинні підписувати нові контракти на купівлю російського зрідженого газу. Європа має повністю позбутися російського газу.

Також повідомлялось, що імпорт іспанського зрідженого газу із Росії зріс на 84% після початку війни в Україні.

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