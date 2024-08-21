Євросоюз у листопаді запустить нову систему в'їзду до країн Шенгену

EES призначена для цифрового збору і зберігання персональних даних мандрівників з країн, що не входять до ЄС, незалежно від того, чи потрібна їм віза для в'їзду в Шенгенську зону.

Під час перетину кордону мандрівники використовуватимуть термінали самообслуговування для сканування своїх паспортів або інших проїзних документів. Система фіксуватиме ім'я, біометричні дані, а також дату і місце в'їзду та виїзду.

Скани обличчя і відбитки пальців зніматимуться раз на три роки і діятимуть для кількох поїздок протягом цього періоду. Нова система не поширюється на власників посвідки на проживання в країнах ЄС і власників довгострокових віз.

Область застосування та цілі EES

Система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де збережеться традиційна процедура проставлення штампів. Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Основна мета впровадження EES - посилення безпеки кордонів та ефективне виявлення випадків перевищення дозволеного терміну перебування в Шенгенській зоні, який становить 90 днів протягом 180-денного періоду.

Передісторія