Евросоюз в ноябре запустит новую систему въезда в страны Шенгена

10 ноября ЕС планирует запустить новую автоматизированную систему регистрации въезда и выезда (EES) на внешних границах Шенгенской зоны. Нововведение призвано заменить ручное проставление штампов в паспортах граждан третьих стран и усилить безопасность границ блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

EES предназначена для цифрового сбора и хранения персональных данных путешественников из стран, не входящих в ЕС, независимо от того, требуется ли им виза для въезда в Шенгенскую зону.

При пересечении границы путешественники будут использовать терминалы самообслуживания для сканирования своих паспортов или других проездных документов. Система будет фиксировать имя, биометрические данные, а также дату и место въезда и выезда.

Сканы лица и отпечатки пальцев будут сниматься раз в три года и действовать для нескольких поездок в течение этого периода. Новая система не распространяется на обладателей вида на жительство в странах ЕС и владельцев долгосрочных виз.

Область применения и цели EES

Система EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, где сохранится традиционная процедура проставления штампов. Также система будет применяться в четырех государствах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Основная цель внедрения EES - усиление безопасности границ и эффективное выявление случаев превышения разрешенного срока пребывания в Шенгенской зоне, который составляет 90 дней в течение 180-дневного периода.

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