Евросоюз констатировал ухудшение ситуации с правами человека в Крыму

Ситуация с правами человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму продолжает ухудшаться, в том числе учащаются случаи репрессий лиц, которые противостоят оккупационным "властям". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Европейской комиссии об имплементации Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.

Так, в Евросоюзе констатировали, что ситуация с правами человека на оккупированном Крымском полуострове продолжает ухудшаться. В частности, речь идет о систематических репрессиях против лиц, которые выспупают против оккупационных "властей" Крыма.

Также, в ЕС фиксируют случаи арестов, запугивания и преследования крымских татар и нарушения основополагающих прав, включая право на образование.

В Еврокомиссии отдельно отмечают нарушение фундаментальных свобод на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, включая умышленные убийства, незаконные заключения, насилие, пытки и нарушения прав собственности.

Кроме того, на оккупированных территориях грубо нарушаются свобода СМИ и свобода религий и верований.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным миссии ООН по правам человека в Украине, с начала вооруженного конфликта на Донбассе с 2014 года погибли 3344 мирных жителей. Более 7 тысяч гражданских получили ранения с начала конфликта в 2014 году. За последние три месяца погибли шесть мирных жителей и 36 были ранены.