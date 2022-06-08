Евросоюз изменит правила начисления минимальной зарплаты. Кто будет получать больше

Европарламент и Совет ЕС по европейскому законодательству обязались изучить варианты увеличения минимальных заработных плат в странах Евросоюза. Нововведение должно гарантировать "достойный уровень жизни" всем работникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Все страны-члены ЕС изучат, хватает ли минимальной зарплаты их гражданам для обеспечения достойного уровня жизни с учетом покупательной способности и долгосрочного развития. Для оценки адекватности страны ЕС намерены сформировать корзину продуктов и услуг в реальных ценах.

Предполагается, что новый закон позволит сократить неравенство в оплате труда и повысит заработную плату наименее оплачиваемых работников в Европе. Принятое соглашение в дальнейшем должен одобрить Комитет по занятости и социальным вопросам, а также Совет ЕС.