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Євросоюз у 2023 році імпортував російської металопродукції на 2,4 млрд євро

Понеділок 04 березня 2024 12:43
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Євросоюз у 2023 році імпортував російської металопродукції на 2,4 млрд євро Фото: Євросоюз імпортував російської металопродукції на 2,4 млрд євро (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Попри запроваджені проти Росії санкції, за 2023 рік ЄС імпортував металопродукції з РФ на €2,4 млрд. У порівнянні з 2022 роком показники зменшилась, але поставки досі залишаються на високому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.

Так, відповідно до даних Eurostat, за підсумками року Євросоюз скоротив імпорт продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з Росії на 39,5%.

Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати - 69,4% від загального обсягу імпорту: їх за рік ЄС імпортував 3,11 млн т. Основний обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію.

Поставки залізної руди з РФ в ЄС за 2023 рік становили 332,3 тис. т: найбільшу частину сировини відвантажено до Словаччини. Також серед основних споживачів російської продукції ГМК у 2023 році були Італія (чавун), Нідерланди (феросплави), Литва (брухт).

Нагадаємо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки і фактично послабив раніше введені обмеження.

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